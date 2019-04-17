Bursa'daki trafik kazası

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, üç gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Orhaneli-Bursa kara yolu Nalınlar mevkisinde, pazar günkü trafik kazasında ağır yaralanan Hanife Çavdar (63) tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yaralıların tedavisi sürüyor.

Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolu Nalınlar mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75) hayatını kaybetmişti. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ve ters dönen hafif ticari araçtaki 8 kişi ise yaralanmış, yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılmıştı.

