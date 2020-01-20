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  4. Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ö.A, F.G, C.G. ve H.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 900 gram esrar, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Ö.A, F.G. ve C.G. tutuklandı.

H.K'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Bursa operasyon uyuşturucu

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