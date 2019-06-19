Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki gün önce şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 35'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince İnegöl'de uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere yaklaşık bin polisle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 49 zanlıdan 36'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Daha önce 10 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 35'e, adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı da 14'e yükseldi.

İnegöl ilçesinde 17 Haziran Pazartesi günü şafak vakti düzenlenen operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girilmiş ve arama yapılmıştı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 49 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 98 gram metamfetamin, 242 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram esrar, 519 uyuşturucu hap, 6 tabanca, tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen bin 255 lira ele geçirilmişti.

