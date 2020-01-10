Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Bursa'da polis tarafından şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 zanlıdan 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kent merkezi ve ilçelerde 8 Ocak'ta 3 kilo 30 gram esrar ve 107 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 27 şüpheli yakalanmıştı.
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