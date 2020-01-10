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  4. Bursa’daki vahşetin zanlıları adliyede

Bursa’daki vahşetin zanlıları adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Bursa’da yapımı devam eden hızlı tren rayları yanında işkence yapılıp kalbinden bıçaklanmış halde cesedi bulunan 27 yaşındaki Furkan Kahraman’ın katil zanlıları 24 saat geçmeden Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Bursa’da yapımı devam eden hızlı tren rayları yanında işkence yapılıp kalbinden bıçaklanmış halde cesedi bulunan 27 yaşındaki Furkan Kahraman’ın katil zanlıları 24 saat geçmeden Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Ezgi D. isimli kadını rahatsız ettiği gerekçesiyle Kahraman’ı öldürdükleri ileri sürülen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede 25-30 yaşlarındaki adamın üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi.

Parmak izinden kimliğini tespit ettiler
Olay yerinde bulunan ceset yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cinayet Bürosu ve kriminal ekipleri titiz bir çalışma yaparak üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 27 yaşındaki Furkan Kahraman olduğunu ve 2 gün önce Bursa’ya geldiğini belirledi.
Kahraman’ın son olarak kimlerle görüştüğünün araştırılmasının ardından cinayet zanlısı olarak Ömer Y., Muhammet D. ve bir ay önce Muhammet D. ile evlenen Ezgi D. gözaltına alındı.
İddiaya göre, ölen 27 yaşındaki Furkan Kahraman, bir süre önce Ezgi D. ile gönül bağı kurdu. Ancak Ezgi D. Muhammet D. ile dünya evine girdi. Yeni evlendiği eşinin rahatsız edildiğini öğrenen Muhammet D. Furkan Kahraman’a bir daha rahatsız etmemesini söyledi. Ancak ikili arasında Yozgat-Bursa hattında telefonda hakaretleşme yaşandı.
Furkan Kahraman için plan yapıp onu Bursa’ya getirmeyi aklına koyan Muhammet D. sosyal medyada kadın fotoğrafıyla bir sahte hesap açarak Kahraman ile görüşmeye başladı. Furkan Kahraman, sosyal medyadaki hesaba güvenmedi ancak Muhammet D. bir arkadaşının kız kardeşi olan F.Y. ile görüştürüp Kahraman’ı Bursa’ya davet ettirdi. Sosyal medyada tanıştığı kızla görüşmek için Bursa’ya gelen Furkan Kahraman, Muhammet D. ve onun arkadaşı Ömer Y. tarafından Bursa Otogarından alındı.

Furkan Kahraman’ı son kez görmek istedi
Plan yapılarak Bursa’ya getirilen ve Bursa Otogarından alındığı sırada Ezgi D., Furkan Kahraman’ı son bir kez görüp konuşmak istedi. Bunun üzerine Ezgi D. de kamyonete alınarak boş bir araziye götürüldü. Ölmeden önce Ezgi D.’den özür dileyen ve pişman olduğunu söyleyen Furkan Kahraman öldürülmekten kurtulamadı. Boş bir araziye götürülerek kollarına plastik kelepçe takılan, kuru sıkıdan bozma silahla korkutulan Furkan Kahraman, işkence yapılıp ağzına koli bandı bantlanıp kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cesedin yoldan geçen bir vatandaş tarafından bulunması ve polisin olaya el koymasıyla cinayet kısa sürede çorap söküğü gibi aydınlatıldı. Sorguda suçu kabul eden Ömer Y., rahatsız edilen genç kadının eşi Muhammet D. ve olaya şahitlik eden eşi Ezgi D. ve Furkan Kahraman’la sosyal medya üzerinden görüştürülen F.Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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