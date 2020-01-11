Bursa’daki vahşetin zanlıları tutuklandı

Bursa’da işkence yapılıp kalbinden bıçaklanmış halde cesedi bulunan 27 yaşındaki Furkan Kahraman’ın katil zanlıları 24 saat geçmeden Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Cinayet zanlısı eski sevgili, eşi ve arkadaşı mahkemece tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki defa bıçaklandığı tespit edildi.

Parmak izinden kimliği tespit edildi

Cinayet Bürosu ve Kriminal ekipleri titiz bir çalışma yaparak öldürülen şahsın 27 yaşındaki Furkan Kahraman olduğunu ve 2 gün önce Bursa’ya geldiğini belirledi. Kahraman’ın son olarak kimlerle görüştüğünün araştırılmasının ardından cinayet zanlısı olarak Ö.Y., M.D. ve bir ay önce evlendiği M.D. ile E.D. gözaltına alındı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Furkan Kahraman, bir süre önce E.D. ile gönül bağı kurdu. Ancak E.D., M.D. ile evlendi. Yeni evlendiği eşinin rahatsız edildiğini öğrenen M.D., Furkan Kahraman’ı bir daha rahatsız etmemesi için uyardı. Ancak ikili arasında Yozgat-Bursa hattında telefonda hakaretleşme yaşandı.