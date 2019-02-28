HABER

Bursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 23:43 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Bursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile alevlerin yanan fabrikanın yakınındaki bir fabrikaya sıçraması önlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, alevler havadan da drone ile görüntülendi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Bursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangın (2)Bursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangın (2)Bursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangın (2)Bursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangın (2)

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Ankara'da 'kemendi' lakaplı hırsızlık çetesine operasyon: 9 tutuklamaAnkara'da 'kemendi' lakaplı hırsızlık çetesine operasyon: 9 tutuklama
Bursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangınBursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.