Bursa'daki yatak fabrikasının deposunda korkutan yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesinde bulunan bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 itfaiye aracı ve 80 itfaiye erinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile alevlerin yanan fabrikanın yakınındaki bir fabrikaya sıçraması önlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, alevler havadan da drone ile görüntülendi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

