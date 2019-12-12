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Bursa’dan 120 bin dolarlık muza gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:39 | Son Güncelleme

ABD’de bir sanat galerisinde duvara bantlanmış muz eserinin 120 bin dolara satılmasına esprili tepkiler devam ederken, bir tepkide Bursa Büyükşehir Belediyesinden geldi.İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 1 yıl düşünerek ’Komedyen’ ismi verdiği duvara bantlanmış muz çalışmasının ABD’de bir sanat galerisinde 120 bin dolara alıcı bulmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından kentin ünlü kestane şekerini duvara bantlanmış hali paylaşılarak "Biz sevdiklerimizi ziyarete giderken bu sanat eserini hediye olarak götürürüz.

Bursa’dan 120 bin dolarlık muza gönderme

ABD’de bir sanat galerisinde duvara bantlanmış muz eserinin 120 bin dolara satılmasına esprili tepkiler devam ederken, bir tepkide Bursa Büyükşehir Belediyesinden geldi.
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 1 yıl düşünerek ’Komedyen’ ismi verdiği duvara bantlanmış muz çalışmasının ABD’de bir sanat galerisinde 120 bin dolara alıcı bulmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından kentin ünlü kestane şekerini duvara bantlanmış hali paylaşılarak "Biz sevdiklerimizi ziyarete giderken bu sanat eserini hediye olarak götürürüz. Çünkü gönül almaya paha biçilemez" denildi.

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