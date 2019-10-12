Bursa’dan Bosna’daki gazilere ve engellilere tekerlekli sandalye desteği

Bursa’daki Makedonya Arnavutluk Kosova Göçmenleri Derneği (MAKDER) ile Namık Kemal Spor Kulübü’nün ortak organizasyonuyla Bosna Hersek’teki gaziler ile ihtiyaç sahibi engellilere 20 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Makedonya Arnavutluk Kosova Göçmenleri Derneği (MAK-DER) ile Namık Kemal Spor Kulübü, Türkiye-Bosna Yardımlaşma Derneği’nin (TÜBOYDER) koordinasyonunda Bosna Hersek’in başkenti Saray Bosna’da yaşayan savaş gazisi ile ihtiyaç sahibi engelliler için “engelli sandalyesi” kampanyası düzenledi. Kampanya sonucu hayırseverlerin desteğiyle alınan 20 adet tekerlekli sandalye, Saray Bosna’da gaziler ile ihtiyaç sahibi Bosnalı engellilere teslim edildi. MAK-DER Başkanı Taner Ödemiş, böylesine anlamlı bir organizasyonun içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Balkan coğrafyasının ecdad toprağı olduğunu, bölgede yaşayan bütün kesimlere destek olmayı görev bildiklerini ifade eden MAK-DER İkinci Başkanı Enver Kosova da, “Bölgeye desteklerimiz sürecek” dedi. Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı Sedat Yedikardeş ise yaşadıkları duygunun tarifsiz olduğunu ifade etti. Saray Bosna’da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini vurgulayan Yedikardeş, “Yaşanan duygu yoğunluğunu anlatabilmemiz mümkün değil. Yardım kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bölgeye desteklerimiz sürecek” diye konuştu.



