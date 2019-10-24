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Bursa’dan çalınan 3 milyon liralık kumaş, Mersin’de bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

MERSİN’de, Bursa’dan çalındığı belirlenen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kumaş bir depoda ele geçirildi.

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, Bursa’dan çalındığı belirlenen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kumaş bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişinin arandığı belirtildi.

Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde birkaç gün önce meydana geldi. Yavuz Selim Polis Merkezi’ne giden N.C., O.S, H.A., İ.A. ve H.Y., yaklaşık 3 milyon TL değerinde kumaş verdikleri tekstil işi yapan A.Ç.’nin (40) ürünlerin parasını ödemeden TIR’lara yükleyerek Mersin’e kaçırdığını söyledi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verilince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda A.Ç.’nin TIR’larla getirdiği kumaşları merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir depoda sakladığı belirlendi. Adrese operasyon yapan ekipler, depoda ele geçirdiği kumaşları sahiplerine teslim etti. Şüpheli, A.Ç’yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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