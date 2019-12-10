HABER

Bursa’dan dünyanın vicdanına seslendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

Bursa Memur-Sen İl Temsilciliği, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet etti.Bursa Memur-Sen İl Temsilciliği, dünyada insan hakları ihlali ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Bursa’dan dünyanın vicdanına seslendiler

Bursa Memur-Sen İl Temsilciliği, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet etti.
Bursa Memur-Sen İl Temsilciliği, dünyada insan hakları ihlali ile ilgili basın açıklaması yaptı. Dünyada yaşanan savaş ortamına değinen Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "ABD’den Rusya’ya, Çin’den AB’ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Küresel emperyalizm sebebiyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken, ölen her 4 kişiden 3’ünü siviller oluşturuyor. 2018’de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM’nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin sebebi, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor" dedi.
Batı’da yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikalar, göçmenlere sistematik saldırılarla hatta Yeni Zelanda’da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuçlandığını ifade eden Yünkül, "İslam dünyası ise Sykes-Picot düzeniyle birbirine düşman kılınmış, etnik, dini, mezhebi fay hatlarıyla tuzaklanmış olmanın ağır sonuçlarını yaşıyor. Filistin halkı, 70 yıldan fazla bir süredir siyonist işgal güçlerinin sistematik soykırımına maruz kalıyor. Mescid-i Aksa işgal edilmiş ve yıkım tehdidi altında.
Emperyalist paylaşımın en kanlı sahnesi Suriye, ABD ve koalisyon güçleri ile Rusya, İran ve Esed rejimi saldırılarıyla kan gölüne dönmüş durumda. Yüz binlerce kişinin öldüğü, 5 milyon 700 bin kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Eylül 2014’ten bu yana 900’ü çocuk ve 700’ü kadın olmak üzere 3 binden fazla sivili katlederken, Rusya, Eylül 2015’ten bugüne yaklaşık 2 bini çocuk en az 7 bin sivili katletti. Esed rejimi ise 2011’den bu yana 173’ü çocuk 14 bin 131 kişiyi işkencelerde öldürdü. 2018’de bin 437’si çocuk 19 binden fazla insan yaşamını yitirdi" diye konuştu.
Yemen’de çatışmalarda bugüne kadar on binlerce kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin açlıkla boğuştuğunu belirten Başkan Yünkül, "Açlık sebebiyle, beş yaş altı 85 bin çocuk öldü. Arakan halkı dünya tarihinde ender görülen bir soykırıma maruz kalırken, Keşmir 70 yıldır kanayan yara olmaya devam ediyor. Afganistan’da binlerce kişi ABD tarafından katledilirken, Pakistan’da da siviller ABD’nin saldırılarına uğruyor. Libya’da emperyalist güçler BM’nin tanıdığı meşru yönetime karşı Hafter güçlerini destekleyerek bir iç savaşı körüklüyor. Orta Afrika, Sudan, Irak, Somali, Çeçenistan ve diğer birçok İslam ülkesinde emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sebep olduğu ağır insan hakları ihlalleri, ölümcül saldırılar yaşanıyor. Son 25 yılda savaşlarda 12,5 milyon Müslüman yaşamını yitirdi. Bu küresel çaplı bir soykırımın müsebbibi ya da faili emperyal sömürü düzenidir. Bizler Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa’dan dünyanın vicdanına seslendiler

Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan
Ağaca çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü öldüAğaca çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları davadan çekildi 

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evine getirildi

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'darbe davası' açıklaması!

Bakanlık açıkladı! 271'i karara bağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.