Bursa’dan İdlib ve Elazığ’a 41 TIR yardım dualarla yola çıktı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan İdlib ve Elazığ’daki depremzedelere yönelik yardım kampanyasına Bursalılar 41 TIR ile katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın katılımıyla düzenlenen programla deprem bölgesi Elazığ ve Malatya’daki mağdurlar başta olmak üzere İdlib’de savaştan kaçanlar için 41 TIR yardım malzemesi dualarla yola çıktı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, ’ Şimdi yaraları sarma zamanı’ kampanyasına Bursalılar büyük ilgi gösterdi.

Buttim’de düzenlenen törenle TIR’lar yolcu edildi. Buradaki programda konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, ’’ Soğuk bir kış günü olmasına rağmen içimizi ısıtan bir hayrı ve yardımı başlatmak için burada bir araya geldik. Türkiye komşu ülkelerin umudu olan bir ülkedir. İnsanlar ne zaman zorda kalsa, bizim insanımız da bir seferberlik ilan ederek bütün imkanlarını zorlayarak bütün ülkesinin sınırlarını o insanlara açarak her türlü yardım ve desteği mazluma, yetime ve ihtiyaç sahibine ulaştırma ve destekleme konusunda her zaman hazır konumda. Bugün Bursa ilimizle de gurur duyduk. Gördüğünüz gibi 40 TIR maalesef tüm dünyanın izlediği bir zulüm bölgesine savaş ortamında yaşayan vatandaşlarımıza ve geçen hafta meydana gelen Elazığ merkezli deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya, ilaç olmaya birlikte olmaya onların acılarını ve dertlerini paylaşmak amacıyla duyarlılık gösterdi’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Türk Milleti’nin nerede mazlum varsa orası için seferber olduğunu kaydederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere bütün müftülüklerimizle, bütün illerimiz valiliklerimizle beraber bu hayrın içerisinde yer aldık. Yer almaya da inşallah devam edeceğiz. Esasında mazlumun yanında yer almak, fakirin, fukaranın, garibanın yerinde yer almak bizim varlık sebebimizdir. Bizim milletimiz fakir fukaraya çeşitli afetlere maruz kalmış vatandaşlara sadece sınırlar içerisinde değil, sınırların dışında da sahip çıkarak ayakta kalmıştır. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı olarak sadece geçtiğimiz kurban bayramında, 149 ülkeye ulaşmış durumdayız. Biz o uzak bölgelere sadece birkaç kilo kurban eti götürmüyoruz, bu milletin sevgisini götürüyoruz. Bayrağımız ve devletimizi tanıtıyoruz. Şu TIR’ların içerisindeki malzemelere ihtiyacı olan bir kardeşimiz, "benim ihtiyacım var ama Elazığ’daki depremzede kardeşimin daha çok ihtiyacı var" diyor. "İdlib’teki mazlum kardeşimin benden daha fazla ihtiyacı var" diyerek bu yardımları yaptıklarını düşünüyorum. Allah’ın sevdiği insanların verdikleriyle dolan bu TIR’lar Allah’ın mazlum kullarına depremzede ve çeşitli afetler sebebiyle zor duruma düşmüş kardeşlerimize gidecek inşallah’’ diye konuştu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından yardım malzemesi yüklü 41 TIR kornolar eşliğinde yardım bölgelerine doğru yola çıktı.

