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Bursa'dan ilk Hac kafilesi Yenişehir’den yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

BURSA’da ilk hacı kafilesi Yenişehir Uluslararası Havalimanı’ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Bursa'dan ilk Hac kafilesi Yenişehir’den yola çıktı

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA’da ilk hacı kafilesi Yenişehir Uluslararası Havalimanı’ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Hac vazifesini yerine getirmek üzere Bursa’nın Yenişehir, İznik ve İnegöl ilçelerinden toplamda 253 hacı adayı Yenişehir Uluslararası Havalimanı’ndan dualar ve gözyaşları arasında Medine'ye uğurlandı. Suud Havayolları'na ait 300 kişilik uçakla kutsal topraklara yola çıkan hacı adayları hac görevini yerine getirip Kurban Bayramı'ndan sonra geri dönecekler. Öte yandan Yenişehir Havalimanı'ndan ikinci hacı kafilesinin ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla 22 Temmuz'da kutsal topraklara gideceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'dan ilk Hac kafilesi Yenişehir’den yola çıktı

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