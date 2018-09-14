Bursa'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan işçiler Yalova'da

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - ABD'li gıda üreticisi Cargill'in Bursa'da bulunan fabrikasındaki görevlerine, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle son verildiğini öne süren 14 işçi, İstanbul'a yürüyüş başlattı. Orhangazi ilçesinden Yalova'ya gelen işçiler, 18 Eylül Salı günü İstanbul'daki Cargill Genel Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapacağını belirtti.

Orhangazi'de faaliyet gösteren Cargill fabrikasındaki işlerine sendikal çalışmalar nedeniyle son verildiğini ileri süren 14 işçi, fabrika önündeki 150 günlük eylemlerinin ardından 2 gün önce İstanbul'a yürüyüş başlattı. Orhangazi'den Yalova'ya yürüyen işçiler, İDO iskelesinde toplandı. Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Suat Karlıkaya, burada gazetecilere açıklama yaptı. Karlıkaya, "Bizler Orhangazi Cargill Fabrikası'ndan 14 arkadaşımızla beraber İstanbul Ataşehir'deki Palladium Tower'da bulunan Cargill Genel Müdürlüğü'ne ulaşabilmek için bir yürüyüş başlattık. Dün gece Orhangazi Cumhuriyet Meydanı'ndaydık. Bu sabah yola çıkarak Atatürk'ün şehri Yalova'ya geldik. Bu gece sabaha kadar buradayız. Burada konaklayacağız. Sabah da tekrar yola çıkacağız. Bu yürüyüşle bir aile olarak gördükleri bizi sokağa bırakan fabrika yönetimine mesaj vermek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan yürüyüş sırasında ayakları yara olan işçilerden birine, İDO Yalova İskelesi önündeki bankta müdahale edildi.