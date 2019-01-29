Bursa'dan kural ihlali yapan sürücüler helikopterden belirlendi

Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerini belirlemek amacıyla helikopterli denetim gerçekleştirdi. Havadan kural ihlali yapttığı belirlenen 15 sürücüye ceza kesildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında trafik uygulama noktası oluşturdu. Ekiplere bir helikoter de destek verdi. Havadan kural ihlali yapan sürücülerin bulundukları yerler ve plakaları,uygulama noktalarında bekleyen ekiplere bildirildi. Havadan destekli uygulamada kural ihlali yapan 15 sürücüye ceza kesildi.
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