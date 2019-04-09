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Bursa’dan Muş’a uzanacak yardım yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) , Türkiye’nin dört bir yanına yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bursa’dan Muş’a uzanacak yardım yolculuğu

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) , Türkiye’nin dört bir yanına yardım eli uzatmaya devam ediyor. Uludağ Üniversitesi Akut Topluluğu, 25 Nisan’da Muş’a gitmeye hazırlanırken, bir hafta Muş’ta kalacak olan AKUT Topluluğu proje öncesi yardım kampanyası başlattı.
2006 yılında kurulan Uludağ Üniversitesi Akut Topluluğu tarafından 2 yıl önce dağ kazasında hayatını kaybeden Eren Gürbüz’ün anısına geçen yıl Kars’ta düzenlenen etkinliğin bu yıl ki durağı Muş olacak. 25 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte Muş’ta ihtiyaç sahibi bir okulun kütüphanesini yenileyerek oradaki çocuklarla vakit geçirecekler.
AKUT İLE BİR GÜN
Uludağ Üniversitesi Akut Topluluğu Başkanı Halil Kortan GÜDER tüm bu yardımların gönüllüler, sponsor yada hayırseverlerin desteğiyle sağlandığını belirtirken, Proje Sorumlusu Şeyma Dilara Aydın ise "Akut ile Bir Gün projemiz kapsamında 1 hafta boyunca çocuklarla etkinlikler düzenleyeceğiz. Kitap, kırtasiye malzemesi, oyuncak, kıyafet ve maddi yardımları kabul ediyoruz. Tüm Bursalıların da desteğini bekliyoruz" dedi.

Bursa’dan Muş’a uzanacak yardım yolculuğu

Bursa’dan Muş’a uzanacak yardım yolculuğu

Bursa’dan Muş’a uzanacak yardım yolculuğu

Bursa’dan Muş’a uzanacak yardım yolculuğu

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