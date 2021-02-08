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Bursa’dan ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

08.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Bursa’da dükkandan çıkarken dengesinin kaybedip savrulan adam otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bursa’da dükkandan çıkarken dengesinin kaybedip savrulan adam otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre alışveriş için gittiği iş yerinden elinde poşetlerle ayrılan kişi, ayağının merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybetti. Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi, bu sırada hızla ilerleyen aracın manevra yapmasıyla ölümden kurtuldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurutulan adam büyük şok yaşadı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde alışveriş yaptığı iş yerinden çıkan kişinin ayağının merdivene takılması sonucu yola savrularak gittiği sırada hızla ilerleyen otomobilin manevra yaparak yoluna devam etmesi ve düşme tehlikesi geçiren kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması görülüyor.

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