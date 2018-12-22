Bursa'dan Siirt'e yardım eli

Gürkan DURAL BURSA,(DHA) Bursa'da anaokulu öğrencileri, Siirt'teki bir ilkokulun öğrencilerine destek için kermes düzenledi. Renkli görüntülere de sahne olan kermesten elde edilen gelir, Siirt'in Eruh ilçesindeki öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak. İyilik yap, izi kalsın diyerek yola çıkan Bursa'daki özel bir anaokulunda, minik öğrenciler renkli bir etkinliğe bir etkinliğe imza attı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Siirt'in Eruh ilçesindeki Demir Emek Köyü'nün ilkokulundaki öğrenciler için kermes düzenleyen minikler, ailelerinin yapmış olduğu ürünleri burada ziyaretçilerine sundu. Annelerinin evde yapmış olduğu kurabiye, kek, poğaça, marmalet ve reçel gibi gıdaların yanı sıra, el işi takı ve mum gibi çeşitli objelerin satışı için öğretmenleri eşliğinde birbiriyle yarışan minikler renkli görüntüler ortaya çıkardı. YÜZLERİNDEKİ KÜÇÜCÜK GÜLÜMSEME İÇİN BU ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirten anaokulun müdürü Gönül Şentürk, ?Öğrencilerimizle birlikte sosyal sorumluluk projesi adı altında faydalı bir etkinlik yapmak istedik. Çocuklarımız ailelelerinin yapmış olduğu ürünleri satacaklar ve bu satılan ürünlerden toplanan paralarla da Siirt?in Eruh ilçesinde bulunan bir köy okuluna yardım edeceğiz. Yüzlerindeki küçücük bir gülümseme için, onların mutluluğu için bu çalışmayı yapıyoruz. Çocuklarımız da çok hevesli bir şekilde bu çalışmalarını gerçekleştirdiler. İnşallah çok güzel mutluluklara ve gülümsemelere sebebiyet verecek bu projemiz ifadelerini kullandı. Kermesin sonrası elde edilen gelir ile birlikte Siirt'teki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli kırtasiye ve giyim ürünleri alınarak, kendilerine ulaştırılacak. Geleneksel hale getirilecek kermes ile öğrencilerin küçük yaştan sosyal sorumluluk projelerine dahil edilmesi planlanıyor.

