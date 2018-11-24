Bursa'dan yeniden aday gösterilen Aktaş: Yarınlarımız çok daha güzel olacak

BURSA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mevcut Başkan Alinur Aktaş, “İnşallah yarınlarımız çok daha güzel olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bursa’da yola devam etmek istediği isim olarak açıkladığı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 yıldır AK Parti davasının içinde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti büyükleri ile yol yürümenin kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu kaydetti. 1 yıldır devam eden Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bugün itibariye bir kez daha aday gösterildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Tabii ki büyük bir kıvanç ama büyük de bir sorumluluk. Ben öncelikle bizi bu göreve layık gören çok değerli Genel Başkanım, Cumhurbaşkanım başta olmak üzere büyüklerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bursa tabi çok kadim bir şehir. Bursa çok özellikli bir şehir. Türkiye’nin 4’üncü büyük nüfusuna ve 2’nci büyük ticaret hacmine sahip bir şehir. Dolayısıyla Bursa’mızı gelecek vizyonuna ekibimizle beraber taşımak inşallah bugünden sonra bizim sorumluluğumuzda” dedi.

‘ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ’

Bir taraftan Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devam ederken, diğer taraftan 31 Mart seçimleri için çalışmalara da hız vereceklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Görevimizi ifa ederken, 31 Mart 2019 tarihine kadar aday misyonu ile çalmadık kapı bırakmayacağız. Bursalılar bizi yıllardan beni tanıyor, biliyor. Partimizin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden beri çok ciddi destek gördük. İnşallah inanıyorum ki biz bu desteği biraz daha artırarak teyit etmiş olacağız. Bugün beni yalnız bırakmayan il başkanıma, milletvekillerim, bugüne kadar hep destek veren teşkilat mensuplarımıza, hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarınlarımız çok daha güzel olacak” dedi.

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