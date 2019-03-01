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Bursagaz 1 milyonuncu aboneye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz’ın “Bir Milyonuncu Abone Kampanyası”nın talihlileri ödüllerini teslim aldı.

Bursagaz 1 milyonuncu aboneye ulaştı

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz’ın “Bir Milyonuncu Abone Kampanyası”nın talihlileri ödüllerini teslim aldı. Bursagaz Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen törende, kampanya kapsamında belirlenen beş kişiye elektrikli scooter’ları takdim edilirken, 1 milyonuncu aboneye de 400 metreküp doğal gaz hediye edildi.
Bursagaz, “1 Milyona Az Kaldı” sloganıyla 1 Ekim - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ilk defa Bursagaz abonesi olanlar arasından beş kişiye elektrikli scooter hediye edeceğini duyurmuştu. 7 Ocak’ta Bursagaz genel müdürlük binasında noter huzurunda yapılan çekilişle asil ve yedek talihlileri belirlenen kampanyanın kazananları, düzenlenen törenle hediyelerini teslim aldı. Törende ayrıca 1 milyonuncu aboneye de 400 metreküp doğal gaz hediye edildi.
Çekiliş sonucu asil listede yer alan Muhlis Dinç, Emin Vatansever, Funda Yılmaz, Fatma Ayçiçek ve Ali Bostancı İnşaat’a elektrikli scooterları teslim edilirken, Bursagaz’ın bir milyonuncu abonesi olma şansını yakalayan Hami Güneş’e de bir yıl boyunca kullanabileceği 400 metreküp doğal gaz hediye edildi.
Bursagaz Genel Müdürlük binasında düzenlenen törene Bursagaz yetkilileri, kampanyanın talihlileri ve vatandaşlar katıldı. Hediyelerini teslim alan vatandaşlar Bursagaz yetkililerine teşekkür ederken, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte scooter’ın keyfini çıkaracaklarını dile getirdi.
Bursa halkına en güvenilir, konforlu ve temiz yakıtı ulaştırmayı kendilerine görev edindiklerini vurgulayan Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden ise, bir milyonuncu abone şerefine verdikleri hediyenin şirketin sürdürülebilirlik değeri ile uygun ve çevreci olmasına özellikle dikkat ettiklerini söyledi. Özden ayrıca, bir milyon aboneyle Türkiye’nin en büyük üçüncü doğal gaz dağıtım şirketi olarak çalışmalarını tüm hızıyla sürdüklerini ifade etti.
Bursagaz’ın birlikte ve sorumlu ilkeleri doğrultusunda bir yandan doğal gazın önemini anlatırken, diğer yandan teknik - teknolojik yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Şükrü Özden, “Bursagaz olarak hedefimizi, şehrimizin imarlı tüm alanlarına doğal gaz götürmek olarak belirledik. Geçen yıl çalışmalara başladığımız dört dağ ilçesiyle birlikte, hizmet verdiğimiz ilçe sayısını 11’e, penetrasyonumuzu ise yüzde 98’e çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de, lisans alanımızdaki bölgelere yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz.Tüm bunların sonucunda kentimizin yaşanabilirliğine katkı sunarken müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bursagaz 1 milyonuncu aboneye ulaştı

Bursagaz 1 milyonuncu aboneye ulaştı

Bursagaz 1 milyonuncu aboneye ulaştı

Bursagaz 1 milyonuncu aboneye ulaştı

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