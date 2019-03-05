HABER

Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi fikirlerini ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirerek müşteri memnuniyetini artıyor.“Fikrim Var Öneri Sistemi” kapsamında çalışanların tekliflerini değerlendirmeye alan şirket, fikir vererek süreçlere katkıda bulunan personelini ödüllendiriliyor.

Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi fikirlerini ödüllendirdi

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirerek müşteri memnuniyetini artıyor.
“Fikrim Var Öneri Sistemi” kapsamında çalışanların tekliflerini değerlendirmeye alan şirket, fikir vererek süreçlere katkıda bulunan personelini ödüllendiriliyor. Yenilikçi ve uygulanabilir fikirler sunarak yapılan değerlendirmede en yüksek puanı toplayan beş Bursagaz çalışanına, düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Bursagaz Yönetim Sistemleri Müdürü Halit Yılmaz, Fikrim Var Öneri Sistemi’nin başta performans olmak üzere bütün iş süreçlerine son derece olumlu katkıları olduğunu söyledi.
En yüksek puanı alan beş kişi ile birlikte öneri sistemine katkıda bulunan 50 çalışanı ödüllendirdiklerini söyleyen Yılmaz, Bursagaz’ın çalışanlarıyla birlikte büyüyüp geliştiğini belirterek, “Her ne yapıyorsanız yapın, işinizde mükemmelliği sağlamak bir süreç gerektirir. Biz de kaliteden müşteri ilişkilerine uzanan bütün birim ve hizmetlerde mükemmelliği hedefleyen bir şirket olarak, bu sürece çalışanları da dahil etmek maksadıyla böyle bir sistem tasarladık. 2018 yılında 314 öneri geldi ve yaptığımız değerlendirmelerde bu tekliflerden 98’i yenilikçi,uygulanabilir ve süreçlerimize katkı sağlayacak bulundu. Bu sisteme katılan ve değerli fikirlerini paylaşan çalışanlara ve sistemi hayata geçirmemizde bizi destekleyen Bursagaz yöneticilerine teşekkür ederiz” dedi.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülü”MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülü”
Ünlüler çocuklar için Mardin’de el eleÜnlüler çocuklar için Mardin’de el ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Denizli'deki görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Temsili düşman adası ele geçirildi

Temsili düşman adası ele geçirildi

Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.