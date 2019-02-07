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Bursagaz Masa Tenisi Kulübü’nden renkli turnuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bursagaz tarafından geçen yıl kurulan Masa Tenisi Kulübü, şirket içindeki ilk faaliyetini gerçekleştirdi.

Bursagaz Masa Tenisi Kulübü’nden renkli turnuva

Bursagaz tarafından geçen yıl kurulan Masa Tenisi Kulübü, şirket içindeki ilk faaliyetini gerçekleştirdi. İki gün süren turnuvanın şirket içindeki dostluğu pekiştirdiğini ifade eden Kulüp Başkanı Serkan Bereket, Kurumlar Ligi’nde de Bursagaz’ı temsil ettiklerini söyledi.
Bursagaz’ın ‘birlikte’ ve ‘ileride’ ilkeleri doğrultusunda 2018 yılında kurup desteklediği Bursagaz Masa Tenisi Kulübü, ilk şirket içi faaliyetini gerçekleştirdi. Bursagaz Genel Müdürlük binasında kadın ve erkek 36 çalışanın iştirakiyle düzenlenen turnuva heyecanlı ânlara sahne oldu. İki gün süren müsabakaların ardından İsmail Tomar birinci, İbrahim Üzeç ikinci, Barış İmamoğlu ise üçüncü sırada yer aldı. Kulübün ilk turnuvasında dereceye girenler yöneticilerinin ve arkadaşlarının tebriklerini kabul ederken kendilerine hediye çekleri takdim edildi.
Bursagaz Masa Tenisi Kulübü Başkanı Serkan Bereket, “Geçen yıl kurduğumuz kulübümüzün ilk şirket içi etkinliğinden hem kulüp üyelerimiz hem de çalışma arkadaşlarımız büyük keyif aldı. Bu gibi etkinlikler şirket içindeki dostluğun pekişmesine ve sinerjinin artmasına büyük katkı sağlıyor. Bize bu imkanı sağlayan Bursagaz yöneticilerine kulübümüz adına teşekkür ederim” dedi.
Bereket, Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü tarafından düzenlenen Kurumlar Ligi’nde de Bursagaz’ı temsil ettiklerini dile getirdi.

Bursagaz Masa Tenisi Kulübü’nden renkli turnuva

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