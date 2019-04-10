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Bursagaz’a güneş doğuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Bursagaz, şirkete özel yeni bir program başlattı.

Bursagaz’a güneş doğuyor

Bursagaz, şirkete özel yeni bir program başlattı. ‘Güneş iç eğitimci projesi’ kapsamında Bursagaz yönetimi tarafından belirlenen iç eğitmen adayı çalışanlar, dört günlük kampta yoğun bir eğitim sürecinden geçirilecek.
Kampı başarıyla tamamlayıp ‘sertifikalı iç eğitimci’ olmaya hak kazanan çalışanlar, uzman oldukları alanlardaki bilgi birikimlerini diğer çalışanlara aktararak Bursagaz’ın öğrenen organizasyon kültürünün gelişmesine katkı sunacak.
Projenin tanıtım toplantısı 8 Nisan Pazartesi günü Bursagaz Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Bursa’da 27 yıldır faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Bursagaz Genel Müdürü Dr. MarkusRapp, “Çeyrek asrı geçen bu sürede Bursagaz, çok değerli çalışmalara, dünya çapında projelere imza attı. Hem geçmişte yapılan bu çalışmaların, aramıza daha sonra katılan arkadaşlarımıza aktarılarak sürdürülebilirliğin sağlanması hem de yeni projelerin şirket ve organizasyon kültürümüz kapsamında değerlendirilmesi adına bu programa başladık. Bugün şirketimizin ilk iç eğitmen adaylarını açıklıyoruz. Umuyorum çok başarılı bir kamp dönemi geçirerek sertifikalarını alacaklar. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Bu ekip Bursagaz’a güneş gibi doğacak” dedi.
Proje kapsamında kişisel gelişimden mevzuata, teknik konulardan müşteri yönetimine kadar çeşitli konularda 26 eğitimin verileceğini açıklayan Bursagaz İnsan Kaynakları Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu ise, “İç eğitmenler kendi birikimlerini aktararak etraflarını aydınlatır ve bu sayede aslında bilginin yayılımını sağlar. Bu sebeple programımıza, hayatî enerji kaynağımız olan güneşin ismini vermek istedik. İç eğitimciler için sloganımızı da, ‘Işık saçmak için önce yanmak gerek’ olarak belirledik çünkü sadece bilmek değil, anlatabilmek, öğretebilmek ve becerilerinin kazanılması süreci de program içeriğinde iç eğitimciler için bir öğrenme aşaması olacak. İç eğitimcilerimiz bundan sonra yıllık gelişim planları ile hem donanımlarını artıracak hem de yetişkin öğrenme prensipleri ile profesyonel eğitmen olma yönünde adım atacaklar” diye konuştu.
Güneş Programı nedir?
Bursagaz tarafından başlatılan Güneş iç eğitimci projesi kapsamında, İK departmanı ve Bursagaz yönetimi tarafından belirlenen iç eğitmen adayı çalışanlar, şirkete özel temel yetkinliklerin kurum genelinde yayılarak tüm çalışanlara aktarılması adına dört günlük bir kamp sürecine girecek. Bu kampta Bursagaz’ın şirket kültüründen etkili sunum yapmaya uzanan yoğun bir eğitim alacak çalışanlar içerisinden kampı başarıyla tamamlayanlar sertifika alacak.

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