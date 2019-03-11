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Bursagaz’dan İzgaz’a kıyas ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bursagaz, Kocaeli’de doğal gaz dağıtım faaliyeti gösteren İZGAZ’ı ziyaret etti.

Bursagaz’dan İzgaz’a kıyas ziyareti

Bursagaz, Kocaeli’de doğal gaz dağıtım faaliyeti gösteren İZGAZ’ı ziyaret etti. Görüşmede kriz yönetimi konular ve EPDK tarafından Ar-Ge projesi olarak onaylanan KPI projesi ele alındı.
Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, kıyas çalışmalarına devam ediyor. Son olarak İZGAZ’ı ziyaret eden Bursagaz çalışanları, Bursagaz’ın kurumsal projesi olan “kriz yönetim metodolojisi” ve KPI projesi üzerine İZGAZ’ın kriz yönetiminden sorumlu Teknik Destek Müdürü Serkan Duvarcı ve İZGAZ İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Onur Dural ile bir araya geldi. Görüşmede doğal afetler, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere, finansal ve operasyonel süreçler ile şirket itibarı gibi son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan meseleler ele alındı. KPI projesi dâhilinde karşılıklı olarak doğal gaz dağıtım sektöründe ön plana çıkan KPI’lar (performans göstergeleri) ve bu KPI’lara yönelik standart formüller üzerine görüşüldü.
Bursagaz’ın KPI yönetimine dair sahip olduğu bilgi seviyesinin projeye büyük katkı sağladığını belirten Bursagaz KPI Proje Lideri Burcu Özkarakaş Aksoy, “KPI projesi çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı literatür araştırmalarımız; alanında başarılı şirketler ve işbirliklerimiz ile olan iletişimimiz devam ediyor. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken farklı kurum ve kuruluşlar ile olan fikir alışverişini önemsiyoruz ve bu doğrultuda araştırmalarımızı, ziyaretlerimizi ve iletişimlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.
Her şirketin kriz yönetimi konusunda hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Bursagaz Proje Lideri Sezer Atalay, “Kriz durumlarında sonuçlarından asgarî seviyede etkilenerek süreci atlatmak için proaktif yaklaşım ile çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğümüz kriz yönetim metodolojisi kapsamında şirket süreçlerini ilgilendiren dokümanlar, talimatlar, prosedürler ve acil eylem planlarımız var. Bunların yanı sıra krizi doğru yönetebilmek adınakaynak ve ihtiyaçların tespiti, sorumlulukların doğru belirlenmesi ve alınan kararların kriz yönetiminde görev alan kişiler tarafından benimsenmesi de büyük önem taşıyor” dedi.

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