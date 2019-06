Bursagaz’ın başlattığı dev kampanyanın ilk kazananları belli oldu

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz’ın başlattığı “Tam Gaz” kampanyasında ilk haftanın kazananları ödüllerini aldı. 31 Ağustosa kadar devam edecek kampanyaya katılanlara her hafta çeşitli hediyeler verilecek.

Doğal gazı yaygınlaştırmak maksadıyla başlatılan “Tam Gaz” kampanyasında ilk haftanın kazananlarına Bursagaz Genel Müdürlük binasında yapılan törenle ödülleri verildi. Kampanya kapsamında bu hafta Ahmet Akdağ’a kombi, Seyfettin Sav, Mustafa Sümer ve Nevin Çelik’e 500 metreküp doğal gaz ve Bursagaz promosyonları ile Bursaspor tişörtü gibi çeşitli hediyeler verildi.

Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Kurulduğumuz günden bu yana sadece Bursa’mızın her noktasına doğal gazı ulaştırmayı değil aynı zamanda en güvenilir, konforlu ve temiz yakıt olan doğal gazın kullanımını da yaygınlaştırmayı kendimize görev edindik. Bu kampanya ile bölgelerinde doğal gaz hattı bulunan ancak hala doğal gaz dönüşümünü yaptırmamış olan vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla doğal gaz dönüşüm fırsatı sunuyor ve katılanlara değerli hediyeler veriyoruz. Büyük ilgi gören bu kampanyamız ile Bursalılara ekonomik ve verimli bir yakıt olan doğal gaza geçerek hayatlarını daha da kolaylaştırma fırsatını sunuyoruz. Ayrıca, çevreci ve verimli olması nedeniyle de bu güzel kentimizin hava kirliliğini de azaltıyoruz.” dedi.

Katılanlara her hafta hediye verilecek

Bursagaz’ın temiz, verimli, güvenli ve ekonomik oluşu ile tüketicilere büyük avantajlar sunan doğal gazı Bursa’da yaygınlaştırmak için başlattığı “Tam Gaz” kampanyası 31 Ağustosa kadar devam edecek.

“Doğal gaza geçmenin şimdi tam zamanı!” sloganıyla Bursa’nın tamamını doğal gazla buluşturmayı hedefleyen kampanya ile Bursalılar yaz mevsiminde doğal gaz dönüşümlerini ekonomik ve avantajlı fiyatlarla, kolayca yapabilecek.

Katılanlar, yetkili iç tesisat firmalarının sunduğu 2 bin 900 TL’den başlayan tesisat dönüşüm maliyetlerinden ve 36 aya kadar uygun taksit imkânlarından yararlanabilecek.Bursagaz da müşterilerine güvence bedeline 4 taksit imkânı sağlıyor.

Kampanya kapsamında ayrıca her hafta bir kişiye kombi, üç kişiye 500 metreküp doğalgaz hediyesi ve ayrıca her gün doğal gazını kullanıma açtıran üç kişiye sürpriz hediyeler veriliyor. Kampanya detaylarına www.bursagaz.com adresinden ulaşabilirsiniz.