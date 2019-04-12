Bursalı arıcılardan toplu ölümlerle ilgili suç duyurusu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde toplu arı ölümleriyle mağdur olan arıcılar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da son günlerde bilinçsiz ilaçlama nedeniyle yaşandığı öne sürülen toplu arı ölümleriyle ilgili mağdur arıcılar ve Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, İnegöl Adalet Sarayı'na gelerek sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Burada basın açıklaması yapan Zeynullah Soylu, "Son zamanlarda arılarla ilgili toplu ölümler oluyor. Arılarımızın bu mevsimlerde zirai zehirlemelerden toplu arı ölümleri yaşanıyor. Popülasyon düştü. Arılarımız gün geçtikçe ölüyor. Bununla ilgili biz suç duyurusunda bulunacağız. Yetkililerin bu konu üzerine gitmesini istiyoruz. 150 arıcımız var. 150 arıcımız da mağdur" dedi.

Arıcılardan Ahmet Çamlıbel ise "Zehirlenme olaylarından dolayı mağdur olduk. Ülkemizde sokak hayvanları öldüğünde hayvanseverler ve bakanlık ülkeyi ayağa kaldırıyor ve sorumluların yakalanacağını söylüyorlar. Bir sürü arılarımız ölüyor, kimseden ses çıkmıyor. Yetkililerin önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından arıcılar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.