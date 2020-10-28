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  4. Bursalı ’Başcagzır’ korona virüse yenik düştü

Bursalı ’Başcagzır’ korona virüse yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:28 | Son Güncelleme

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başcazgırı olarak bilinen İznikli “Pele Mehmet” lakabıyla tanınan Mehmet Tura korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başcazgırı, ’Pele Mehmet’ lakabıyla tanınan Mehmet Tura’nın korona virüs testinin pozitif çıkmıştı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başcazgırı olarak bilinen İznikli “Pele Mehmet” lakabıyla tanınan Mehmet Tura korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başcazgırı, ’Pele Mehmet’ lakabıyla tanınan Mehmet Tura’nın korona virüs testinin pozitif çıkmıştı. Durumu ağırlaşan 74 yaşındaki 4 çocuk babası Pele Mehmet, 10 gündür İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Plazma nakli başarıyla tamamlanan Pele Mehmet, bugün vefat etti.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Acımız çok büyük. Büyük bir efsaneydi. Güreş camiamızın başı sağ olsun. Tarih Pele Mehmet’i unutmayacak” dedi.

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