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Bursalı çiftçilerden mülteci kamplarına TIR dolusu meyve

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

Bursalı çiftçiler, bu yılki öşürlerini Suriye sınırındaki mülteci kamplarında zor şartlarda hayatlarını idame ettiren savaş mağduru ailelere gönderdi.

Bursalı çiftçiler, bu yılki öşürlerini Suriye sınırındaki mülteci kamplarında zor şartlarda hayatlarını idame ettiren savaş mağduru ailelere gönderdi. İHH aracılığıyla toplanan hayır hasenatlar TIR’a yüklenerek Suriye’ye ulaştırıldı. Öşür, toprak mahsullerinin yüzde 10 nispetinde zekatı olarak biliniyor.
Suriye iç savaşı dokuzuncu yılını doldururken, savaştan kaçan mülteci aileler ise kamplarda hayat mücadelesi veriyor. Hayatlarını kamplarda zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanların dramına sessiz kalamayan Bursalı çiftçiler, bir tır dolusu meyveyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Yardımlar İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi aracılığıyla önce Kilis ve Reyhanlı’daki lojistik depolara, daha sonra da mülteci konumundaki ailelere dağıtılmak üzere paketlenip Suriye’deki mülteci kamplarına ulaştırılıyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, "İlk 2015’de başlattığımız meyve yardımları bugün toplam 28 TIR’a ulaştı. Kamplarda doğup büyümüş bir çocuk elmanın ne olduğunu bilmiyor. Biz de bütün imkanlarımızı seferber ederek böyle bir kampanya başlattık. Şükürler olsun başlattığımız hareket bu denli büyük bir yardım organizasyonuna dönüştü. Destek veren Bursalı hayırseverlere mülteci kamplarındaki mazlumlar adına teşekkür ediyoruz’’ dedi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, savaşın başladığı ilk günden bu yana mülteci kampları için yürüttüğü yardım çalışmaları dahilinde gıda, temizlik malzemesi ve giyim olan 780 tır yardımı mülteci kamplarına ulaştırdı.
Suriyeli vatandaşlara yardımcı olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden çiftçiler ise, "Biz her yıl meyvelerimizi yurtlara ve kurslara öşür mahiyetinde gönderiyorduk. Ne yapalım diye düşünürken, İHH yardımı ile tır dolusu meyve gönderdik. Biz verdikçe Rabbim de bizlere veriyor" diye konuştu.

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