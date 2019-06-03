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Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kış ve doğa turizminin merkezlerinden Uludağ’a çıkan 3 kişi, 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesinde iftar yaptı.Uludağ’ın Madenler bölgesine kadar araçlarıyla giden dağcılar, buradan 2 saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye vardı.

Kış ve doğa turizminin merkezlerinden Uludağ’a çıkan 3 kişi, 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesinde iftar yaptı.
Uludağ’ın Madenler bölgesine kadar araçlarıyla giden dağcılar, buradan 2 saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye vardı. Zaman zaman bulutların üzerine de çıkan dağcılar, yanlarında getirdikleri yemekleriyle iftarını açarken, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. İftarın ardından tekrar yola çıkarak, sabaha karşı evlerine döndüler.
Geleneksel olarak düzenledikleri iftar faaliyeti için bir araya gelen dağcılar, "Bu yıl Üçüncü Uludağ Büyük Zirve iftar faaliyetimiz için büyük bir özveri ile zirveye vardık. Burada iftarımızı açıcağız" derken, yenilerinin nasip olması için de dua etti.

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı
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