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Bursalı doktorlardan Fincancı’ya sert tepki

27.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir araya gelen doktorlar, terör propagandası suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın istifasını istedi.Türk Tabipleri Birliği’nin siyaset üstü olduğunu belirten Bursalı doktorlar, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı’nın bulunduğu koltuğun ağırlığını ve önemini anlayamadığını dile getirdi.

Bursalı doktorlardan Fincancı’ya sert tepki

Bursa’da bir araya gelen doktorlar, terör propagandası suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın istifasını istedi.
Türk Tabipleri Birliği’nin siyaset üstü olduğunu belirten Bursalı doktorlar, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı’nın bulunduğu koltuğun ağırlığını ve önemini anlayamadığını dile getirdi. 3 Fidan Parkında toplanan doktorlar adına konuşan Uzman Doktor Önder Koçak, “Türk Tabipleri Birliği başkanı seçimle gelir, seçimle gider. Ama demokratik bir kuruluş olmasına karşı, bütün demokrasilerde bazen, görülebildiği şekilde, demokratik yollarla gelen kişiler, seçilmiş oldukları amaçların dışında, seçilmiş oldukları süre içerisinde kendilerinden istenilenin dışında davranabilmektedir. Bizim de Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı’dan beklediğimiz, Türk hekimlerinin haklarını savunmak, Türk hastaların haklarını savunmak, sağlıkta bilime hizmet etmek, sağlık alanında eğitim gören gençlere yardımcı olmak, Türkye’nin sağlığına katkıda bulunmak yerine maalesef bulunduğu koltuğun ağırlığının ve öneniminin farkına varamamıştır. Türk Tabipleri Birliğinin Başkanlık koltuğunda oturmak çok önemlidir. O koltukta oturan kişi, herhangi bir televizyona, herhangi bir medya kuruluşuna demeç verirken çok dikkatli olmalıdır. Kendi konuşması esnasında arkada hangi pankartlar açıldığını ya da açılabileceğini bilerek hareket etmek zorundadır” dedi.

Hekimlik gibi önemli bir mesleğin başkanı maalesef, Türk ordusunu suçladığını belirten Koçak, “Fincancı, PKK terör örgütü yandaşı bir tavır sergilemiştir. ‘iki tane PKK’lı gazla mı? Gazsız mı?’ öldürüldüğünün peşine düşmüştür. Türkiye’nin Güney Doğusu ve onun aşağısında bulunan Irak ve Suriye, gizli servislerin cirit attığı bir alandır. ‘2 tane terörist kim tarafından nasıl öldürülmüştür’ konusuyla bizim haklarımızı savunsun diye seçmiş olduğumuz başkanın ilgilenmesini doğru bulmuyoruz. Hatta anlamlandıramıyoruz. Irak ve Suriye’deki işgallerde kimyasal silah bulundurulması söz konusu edilerek işgalin başlatıldığını düşünürseniz, Türk ordusunun kimyasal silahla suçlanmasının bir yerlere pas atılmak olduğunu düşündürmektedir. Fincancı, yanlış bir şey yapmıştır. Bizler hekimler olarak kendisinin istifasını beklemekteydik. Ancak istifa etmeyerek, Türk Tabipler Birliği Başkanı iken gözaltına alınmayı tercih etti. İstifa etmemekte direndi” diye konuştu.
En ilgincinin de tabip odası merkez konseyinin de Fincancı’nın arkasında olduğunu belirttiğini ifade eden Koçak, “Bursa Tabip Odası da kınamakla yetinerek istifaya davet etmedi. Biz bu ülkeyi seven, Atatürkçü, bu halkın iyiliğini isteyen, siyaset üstü bir kurum olması gereken bir Türk Tabipler Birliğini talep ediyoruz. Türk Tabipler Birliği siyaset üstü olmalıdır. Tüm siyasi kurumlardan da ağır olmalıdır. Maalesef bu ülkenin genç evlatlarından oluşan ve gençlerin gönüllülük esasıyla gittiği halk ordusunun kimyasal silah kullanmakla suçlanmasını kabul etmiyoruz. Evlatlarımızı kimsenin eline teslim etmeye niyetimiz yoktur. Bizim hedefimiz, seçimle başa gelmiş bile olsa, yanlış bir işe soyunan Fincancı’nın istifasıdır. Türkiye’deki birçok tabip odası kendisinin istifasını talep etmiştir. Biz Bursa Tabip Odası’nın da kendisini destekler vaziyette bir kınamayla kalmıştır. Hiçbir kimseye bu devleti, bu tabip odasını, doktorları teslim etmeye, doktorları alet etmeye izin vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin desteklenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Bursalı doktorlardan Fincancı’ya sert tepki

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