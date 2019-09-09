Bursalı fenomen börekçi, bu kez diyet börek yaptı

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- DÜNYANIN en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Bursalı börek ustası Hasan Acar, talep üzerine, diyetisyen Rümeysa Yahyaoğlu bir araya gelerek diyet börek yaptı.

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sistemlerinin teslimatının başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e börek gönderen Bursalı börek ustası Hasan Acar, müşterilerinden gelen talep üzerine bu kez diyet börek yaptı. Diyet börek hazırlarken bir diyetisyenle çalışan Acar, özel malzemelerle hazırladığı diyet böreği çölyak, şeker ve tansiyon hastalarının rahatlıkla tüketebileceğini dile getirdi. Diyet börek, avokado yağı, zerdeçal ve karabuğday unu kullanılması sebebiyle ortalama 200 kalori iken, normal börek yaklaşık 500 kaloriye sahip.

'BU BÖREK ÖZEL MALZEMELERLE HAZIRLANDI'

Yaptıkları böreğin özel malzemelerden oluştuğunu belirten diyetisyen Rümeysa Yahyaoğlu, "Hem sağlıklı yaşamak isteyen bireylerin hem de şeker hastalarının, tansiyon problemi olanların gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir börek. Böreğimizde az tuzlu içerikler kullandık. Bunun yanında avokado yağı kullandık. Avokado yağının kolesterolü düşürücü, kalp sağlığını koruyucu, cilt ve saç sağlığını destekleyici özelliği bulunmakta. Bunun yanında zerdeçal kullandık. Küçük bir uyarımız olacak, zerdeçalı mide ülseri, gastriti, safra kesesi alınmış olan bireyler tüketmesin. Onun dışındaki bireyler gönül rahatlığıyla tüketebilir. Bunun yanı sıra karabuğday unu, az yağlı ve tuzlu peynir kullandık. Bunu da tansiyon hastaları rahatlıkla kullanabilir" dedi.