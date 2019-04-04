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Bursalı genç kız amansız hastalığa yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tuğçe Top, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.Doktorlar Tuğçe Top’a 11 ay önce akciğer kanseri teşhisi koydu.

Bursalı genç kız amansız hastalığa yenik düştü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tuğçe Top, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Doktorlar Tuğçe Top’a 11 ay önce akciğer kanseri teşhisi koydu. Bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Tuğçe Top, 4 gün önce Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki genç kız doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Amansız hastalıkla uzun süredir mücadele eden genç kızın yaşam mücadelesini kaybetmesi, ailesini, arkadaşlarını ve Gemliklileri derinden üzdü. Gemlik’te bulunan arkadaşları olayın haberini alınca, sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdiler.
Genç kızın cenazesi öğle namazına müteakip toprağa verilecek.

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