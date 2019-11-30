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Bursalı genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

Bursa’da 6 gündür kayıp olan 21 yaşındaki zihinsel engelli Tuğçe Poyraz’a hala ulaşılamadı.

Bursa’da 6 gündür kayıp olan 21 yaşındaki zihinsel engelli Tuğçe Poyraz’a hala ulaşılamadı. Kızının kayıp olduğunu belirten babası kızının bir an önce sağ salim bulunmasını istiyor.
Olay, altı gün önce Osmangazi İlçesi Tuna Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 4 çocuk babası Bayram Poyraz, yüzde 50 zihinsel engelli kızı Tuğçe Poyraz’ın 6 gün önce evden ayrıldığını bir daha da geri dönmediğini belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.
Tuğçe Poyraz’ın bazı otellerde kat görevlisi bazı lokantalarda garson olarak çalıştığı öğrenilirken, Kızından başka iki çocuğunun daha engelli olduğunu ve okula gittiğini kaydeden Bayram Poyraz, "Ablalarının eve gelmemesinden çocuklarım etkileniyor. Bazı günler okula gitmiyorlar. Eşim de kızımın hayatından endişe duyduğu için sürekli doktor kontrolünde. Kızımın birilerinin baskısı altında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Baba kızına, "Kızım bir an önce eve dönmeni bekliyoruz. Ya da bize nerede olduğunu bildir. Seni çok seviyoruz" şeklinde seslendi.

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