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  4. Bursalı gence bakan bir daha bakıyor, inanmayan bıyıklarını çekiyor: Vücudumdaki tek sarı yer bıyıklarım!

Bursalı gence bakan bir daha bakıyor, inanmayan bıyıklarını çekiyor: Vücudumdaki tek sarı yer bıyıklarım!

18.09.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da saçları ve kaşları simsiyah olmasına rağmen bıyıkları sapsarı olan genci görenler şaşırıyor. Yiğit Alp Arslan adındaki genç, ''Vücudumdaki tek sarı yer bıyıklarım. Gelip bıyıklarımı orijinal mi diye çekenler ve dokunanlar oluyor. Sarı bıyıklarımdan dolayı lakabım 'Bıyık' oldu'' şeklinde konuşuyor.

Bursalı gence bakan bir daha bakıyor, inanmayan bıyıklarını çekiyor: Vücudumdaki tek sarı yer bıyıklarım!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Yiğit Alp Arslan, bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyor. Genç adamın en dikkat çeken yeri ise bıyıkları. Saç ve kaş kılları simsiyah olan genç adamın bıyıkları ise sarı.

TAKMA SANIP BIYIĞINI ÇEKEN BİLE OLUYOR

Gören ilk başta boya zannederken, genç adam doğal renk olduğunu söyleyince duyanlar inanmakta güçlük çekiyor. Hatta bıyıklarını takma sanıp çekenler bile oluyor. Sadece bıyıkları sarı renk olan Yiğit Alp Arslan'ın lakabı ise "Bıyık" olarak biliniyor.

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''LAKABIM BIYIK''

Sarı bıyıkları sayesinde herkes onu tanıyor. Ailesinde çok kişinin siyah saç ve kaşları olmasına rağmen bıyıklarının sarı çıktığını ifade eden Yiğit Alp Arslan, "Vücudumdaki tek sarı yer bıyıklarım. Saçlarım, kaşlarım ve sakallarım simsiyah, ama bıyıklarım sarı. Görenlerin dikkatini çekiyor. Boya mı diye soruyorlar. İnsanlar kaşlarımı takma sanıyor, bıyığını boyadın mı diye soruyorlar. Gelip bıyıklarımı orijinal mi diye çekenler ve dokunanlar oluyor. Sarı bıyıklarımdan dolayı lakabım 'Bıyık' oldu. Herkes beni böyle çağırıyor" dedi.

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(İHA)

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Bursa
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