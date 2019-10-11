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Bursalı gencin, Almanya'da tren garındaki sır ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mert Çokluk (24), master yapmak için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulundu.

Bursalı gencin, Almanya'da tren garındaki sır ölümü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mert Çokluk (24), master yapmak için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulundu. Alman makamları, Çokluk’un ölüm haberini ailesine 6 gün sonra bildirdi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için Almanya’nın Nürnberg şehrindeki Nürnberg Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Bursalı Mert Çokluk (24), 4 Ekim günü Nümberg Tren İstasyonu'nda ölü bulundu.
Çokluk’un ölüm haberi, ailesine, Alman makamlarınca İstanbul Konsolosluğu aracılığıyla 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi.
Mert Çokluk’un 9 Ekim’de üniversitede master sunumu yapmaya hazırlandığı, en son ailesi ile ölü bulunduğu günün sabahı telefonla görüştüğü belirtildi.
Orhangazi’de çiftçilik yapan ve oğlunun ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk babası Bekir Çokluk, Mert Çokluk'un cenazesini Türkiye’ye getirebilmek için konsolosluk yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Bursalı gencin, Almanya'da tren garındaki sır ölümüBursalı gencin, Almanya'da tren garındaki sır ölümüBursalı gencin, Almanya'da tren garındaki sır ölümü

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