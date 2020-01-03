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  4. Bursalı gençler Apple'ın açığını buldu, ödülü beğenmedi

Bursalı gençler Apple'ın açığını buldu, ödülü beğenmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

BURSA’da, Apple telefonlarda bulunan App Store uygulamasının açığını bulan liseli arkadaşlar Yasin Sezen (17) ve Recep Kocaözağa (17), satın aldıkları uygulamaların iade işlemlerini gerçekleştirdikten sonra hem verdikleri ücretleri geri alabiliyor hem de uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Apple tarafından açığı kapatmada yardımcı olmaları dahilinde kendilerine yüklü miktarda ödül teklif edilen gençler, ödülü az bulduğu için yeni bir teklif bekliyor.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, Apple telefonlarda bulunan App Store uygulamasının açığını bulan liseli arkadaşlar Yasin Sezen (17) ve Recep Kocaözağa (17), satın aldıkları uygulamaların iade işlemlerini gerçekleştirdikten sonra hem verdikleri ücretleri geri alabiliyor hem de uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Apple tarafından açığı kapatmada yardımcı olmaları dahilinde kendilerine yüklü miktarda ödül teklif edilen gençler, ödülü az bulduğu için yeni bir teklif bekliyor.
Merkez Nilüfer ilçesi Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü’nde öğrenim gören Yasin Sezen ve Recep Kocaözağa, Apple marka cihazların bir açığını buldu. Sporla uğraşan iki genç, telefonlarına App Store üzerinden fitness uygulaması indirdi. Bu uygulamayı beğenmeyen gençler, uygulamayı iade etti. App Store’da indirdikleri uygulamanın iade işlemi gerçekleştirdikten sonra uygulama için ödedikleri paranın hesaplarına iade edildiğini gördü. Bu işlemden sonra uygulamaya giren gençler, paralarının iade edilmesine rağmen uygulamanın telefonlarında durduğunu fark etti. Telefondaki uygulamayı bir takım ayar değişiklikleri yaptıktan sonra ikinci kez iade eden iki genç, uygulamayı satın alırken ilk yatırdıkları para miktarını tekrar aldı. Bu açık sayesinde hem uygulamayı ücretsiz kullanıp hem de uygulama iade işlemleri yaparak para kazanan iki genç, bu açığı Apple yetkililerine bildirdi. Apple tarafından açığı kapatmada yardımcı olmaları dahilinde kendilerine yüklü miktarda ödül teklif edilen iki genç, ödülü az bulduğu için teklifi kabul etmedi.
'HEM UYGULAMA TELEFONDA KALIYOR HEM DE FAZLADAN PARA ALABİLİYORUZ'
Apple’da buldukları açığı anlatan Yasin Sezen, “Sporla uğraşıyorum. App Store'da gezinirken sporla ilgili bir uygulama buldum. Daha sonra uygulamayı satın alıp indirdim ve giriş yaptım. İlgimi çekmedi ve geri iade etmek istedim. Ürünü iade ettim ve paramı geri aldım. Daha sonra uygulama bende kaldı ve paramı geri almış oldum. Konuyla ilgili bir kez daha para alabileceğimizi düşündük ve uzun uğraşlar sonucunda Apple'dan paramızın bir mislisini daha geri aldık. Hem uygulama bizde kalmış oldu hem de yatırdığımız paranın bir mislisini daha kendimize kar olarak almış olduk. Denediğimiz çoğu uygulamada aynı sonucu aldık. Farklı cihazlardan denedik. App Store'dan 100 liraya bir oyun aldığınızı düşünün. Bu uygulamayı geri iade ettiğinizde hem 100 lira sizde kalmış oluyor, hem de uygulama sizde kalmış oluyor. Yapmış olduğumuz işlem sayesinde fazladan 100 lira daha alabiliyoruz” dedi.
'AÇIĞI BULDUĞUMUZU APPLE YETKİLİLERE KANITLADIK'
Apple’ın teklif ettiği ödülü beğenmediklerini belirten Recep Kocaözağa, “Açığı bulduktan sonra başka cihazlardan da test ettik. Apple yetkilileriyle iletişime geçtik. Açığı bulduğumuzu kanıtladık. Yüksek bir miktarda para teklifiyle dönüş yaptılar. O teklifi biz beğenmedik. Daha iyi bir fiyat verebileceklerini düşündük. Yeni bir teklif bekliyoruz. Apple'nin kendi ayarları üzerinden ve kendi bilgilerimizi kullanarak böyle bir işlem yaptık. Üçüncü bir uygulama kullanmadık” ifadelerini kullandı.

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