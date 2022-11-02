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  4. Bursalı gurbetçi kadın, telefon dolandırıcılarına 500 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı

Bursalı gurbetçi kadın, telefon dolandırıcılarına 500 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı

02.11.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında yaşayan ve memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen kadın, ziynet eşyalarını alan telefon dolandırıcılarından şikayetçi oldu.

Kanada'dan İnegöl'e gelen G.K'yi telefonla arayan dolandırıcılar, adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını ve bu durumdan kurtulması için belirli miktarda para ödemesi gerektiğini söyledi.

Paniğe kapılan kadın, ziynet eşyalarının bulunduğunu belirterek evinin adresini verdi. G.K'nin evine gelen şüpheliler, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak uzaklaştı.

Bir süre sonra yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan G.K, İnegöl Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi.

Ertesi gün tekrar G.K. ile iletişime geçen zanlılar, uzaktan yönlendirme ile tekrar gurbetçi kadını dolandırmaya çalıştı.

Polis tarafından dolandırıcıların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

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dolandırıcılık İnegöl Kanada

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