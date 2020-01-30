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  4. Bursalı iş insanı, bürosunu binin üzerinde antika eşyalarla donattı

Bursalı iş insanı, bürosunu binin üzerinde antika eşyalarla donattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:31 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iş insanı Abdullah Ezim (62), fabrikadaki bürosunu, 25 yıldır topladığı binin üzerinde antika eşyalarla donattı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iş insanı Abdullah Ezim (62), fabrikadaki bürosunu, 25 yıldır topladığı binin üzerinde antika eşyalarla donattı. Bu eşyalarla teknolojik gelişmeyi kuşaklara anlatmak istediğini belirten Ezim, "Bunları korumamız lazım. İleride bir yer temin edebilirsek, sergilemek istiyorum. Müze kurmak istiyorum" dedi.
İnegöl'de iş insanı Abdullah Ezim, antikalara olan merakını iş yerine taşıdı. 45 araçlık klasik araç koleksiyonu da bulunan Ezim, 25 yıllık süre boyunca birçok yerden topladığı antika eşyalar ile fabrikasındaki bürosunu donattı. Yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerinden antika eşyaları toplayan Ezim, ticari amacının bulunmadığını, kişisel olarak kendi için antika eşyaların birer tutku olduğunu söyledi.
İş insanı Ezim, "Ben eski mekanik eşya toplayan bir vatandaşım. Hurdacılardan alıyorum, bitpazarlarını dolaşıyorum. Yurt dışına gittiğimde de bakıyorum. Ucuz bir şey bulduğumda alıyorum. Rozetler, teraziler, şişeler, radyolar, daktilolar, çeyiz sandıkları, müzik aletleri gibi. Eski değerlerimize ufak restorasyonlarla onları genç nesillere aktarmak istiyoruz. Teknolojik gelişmeyi kuşaklara anlatmaya çalışıyoruz. Bence insanlar evlerindeki değerli eşyaların değerlerini bilsinler atmasınlar. Hepsinin mutlaka anısı, hatırası vardır. Bugün beğenmedikleri eşyaları geçmişte bir yıl para artırarak aldılar. Bunları korumamız lazım. Ben kendi gücümün yettiğince eski eşyaları alıyorum. Bunların birçoğu bana hediye edildi" dedi.
'MÜZE KURMAK İSTİYORUM'
Aldığı antika eşyaları ve hediyeleri koyacak bir yer bulamadığını belirten Ezim, "Ben de büromda saklıyorum. İleri de bir yer temin edebilirsek, hepsini bir yerde profesyonel şekilde ücretsiz olarak genç nesillere aktarmak adına sergilemek istiyoruz. Müze kurmak istiyorum. Bu eski eserler yaşatılsın. Binin üzerinde eser vardır. 25 yıldır bu eserleri topluyorum. Bunları toplamak için kendime ev alamadım. Paramı bu tür şeylere harcıyorum" diye konuştu.

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