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Bursalı iş insanı Selim Sayılgan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

BURSALI iş insanı Selim Sayılgan, 'manipülasyon' (hileli yönlendirme) suçundan yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası aldı.

Bursalı iş insanı Selim Sayılgan tutuklandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSALI iş insanı Selim Sayılgan, 'manipülasyon' (hileli yönlendirme) suçundan yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası aldı.
Otel zincirleri sahibi Selim Sayılgan, iflas eden Ceylan Tekstil'i satın alarak ismini Kervansaray Yatırım Holding olarak değiştirdi. Selim Sayılgan, iddiaya göre grubun elinde bulunan 7 oteli halka açık şirket ile birleştirip yeni şirketin sermayesini 588 milyon liraya yükseltti. Daha sonra da 588 milyon adet hisseyi borsada satışa çıkardı. Bu hisseleri satarken de otellerden birini İranlı yatırımcıya satacağını kamuoyuna açıkladı.
SAYILGAN, KARAR İLE BİRLİKTE TUTUKLANDI
Ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Selim Sayılgan hakkında 'manipülasyon' suçlamasında bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından, iş insanı Sayılgan hakkında, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı. Mahkemede yapılan yargılama sonucunda Sayılgan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın eylemini zincirleme işlemesini de dikkate alan mahkeme cezayı arttırarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 125 gün adli paraya çevirdi. İyi hal indirimi uygulanan Selim Sayılgan'a verilen hapis cezası 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ve 104 gün karşılığı idari para cezası olarak belirlendi. Mahkeme hakimi, sanık Sayılgan hakkında erteleme ve seçenek yatırımların uygulanmamasına karar vererek, tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından Sayılgan İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursalı iş insanı Selim Sayılgan tutuklandıBursalı iş insanı Selim Sayılgan tutuklandı

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