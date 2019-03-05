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Bursalı kadınlardan Yemen için kermes

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bursa’da hayırsever kadınlar Yemen’de açlıktan ölen çocuklar için kermes düzenledi.Bursa Fethiye Kadınları Dayanışma Kültür ve Derneği’nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirdiği ve 3 gün süren kermes yoğun ilgi gördü.

Bursalı kadınlardan Yemen için kermes

Bursa’da hayırsever kadınlar Yemen’de açlıktan ölen çocuklar için kermes düzenledi.
Bursa Fethiye Kadınları Dayanışma Kültür ve Derneği’nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirdiği ve 3 gün süren kermes yoğun ilgi gördü. Cumhur Ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve çeşitli siyasiler de kermesi ziyaret edip desteklerini bildirdi. Kermeste hayırsever hanımların yaptığı pasta, börek ve el işleri satışa sunuldu. Dernek Başkanı Hamiyet Emir Ağaoğlu, kermesten gelen geliri en kısa sürede Yemen’e ulaştıracaklarını söyledi. Özellikle Yağcılar Köy’ü halkının bu kermesi düzenlemede çok emeklerinin olduğunu dile getiren Ağaoğlu, tüm Bursa halkına teşekkür etti.
5 milyon çocuk Yemen’de açlıkla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda Uluslararası yardım örgütü (Save the Children) 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının yaklaşık 85 bin olabileceğini açıkladı.

Bursalı kadınlardan Yemen için kermes

Bursalı kadınlardan Yemen için kermes

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