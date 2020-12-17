HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursalı mimar ölümden döndü

Bursalı mimar ölümden döndü

17.12.2020 22:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kısıtlamaya dakikalar kala evine gitmeye çalışan mimarı denetime hazırlanan polisler kurtardı.

Bursa’da kısıtlamaya dakikalar kala evine gitmeye çalışan mimarı denetime hazırlanan polisler kurtardı. Otomobilin altından çıkan alevleri gören trafik ekipleri sürücüyü uyardı. Ön kaputu kilitlenen BMW’nin kaportasını kesen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Bursalı tanınmış mimar Erol Pürcü, Çekirge Mahallesi’ndeki ofisinden 16 BMV 66 plakalı lüks otomobili Özlüce Mahallesi’ndeki evine gitmek için yola çıktı. Acemler kavşağından dönüş yaptığı sırada BMW marka otomobilin altından alev çıkmaya başladı. Pürcü, otomobilinin motorunun alev aldığının farkına varmadan Acemler BUSKİ önündeki denetleme noktasından geçiş yaptı. Yanan otomobili fark eden bir motosikletli trafik polisi Pürcü’nün peşine takılıp aracın yandığını, acilen otomobili terk etmesini söyledi. Mudanya kavşağına gelmeden aracını sağa çeken mimar Erol Pürcü otomobilden indiğinde gözlerine inanamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca su sıkıp alevlere müdahale etti. Ön kaputu kilitlenen otomobilin kaportasını kesen ekipler yangını söndürdü. İşten çıktığını eve gitmek isterken başına bu olayın geldiğini belirten mimar Pürcü ekiplere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara aitTesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait
İşte aşılarla ilgili yanlış bilinen gerçekler!İşte aşılarla ilgili yanlış bilinen gerçekler!

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık

Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı

Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı

Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait

Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı

HDP'li grup PKK karşıtı eylem yapan anneleri taşladı

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! Polisi görünce 3. kattan atlayarak yaralandı

Fuhuş operasyonu! Polisi görünce pencereden atladı

Bakan Koca, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir'deki yoğunluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca, 4 ildeki yoğunluk oranlarını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.