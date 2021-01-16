HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursalı muhtarın en acı günü

Bursalı muhtarın en acı günü

16.01.2021 16:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dün gece aynı otomobilin içerisinde pompalı tüfekle öldürülen iki kişiden biri olan Orhan Aksu’yu son yolculuğuna muhtar olan ağabeyi ve yakınları uğurladı.Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre, otel sahibi olduğu öğrenilen Levent Katıroğlu (60) 10 V 0672 plakalı aracını, daha önceden husumetli olduğu Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu (35)’nun içerisinde bulunduğu 16 LV 550 plakalı aracın önüne parketti.

Bursa’da dün gece aynı otomobilin içerisinde pompalı tüfekle öldürülen iki kişiden biri olan Orhan Aksu’yu son yolculuğuna muhtar olan ağabeyi ve yakınları uğurladı.
Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre, otel sahibi olduğu öğrenilen Levent Katıroğlu (60) 10 V 0672 plakalı aracını, daha önceden husumetli olduğu Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu (35)’nun içerisinde bulunduğu 16 LV 550 plakalı aracın önüne parketti. Aracından inen Levent Katıroğlu., yanında bulunan av tüfeği ile, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı.
Bu sırada uygulama yapan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent Katıroğlu, burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu’nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent Katıroğlu sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği’nden adliyeye sevk edildi.
Gazetecilerin sorusuna cevap veren Katıroğlu, “Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım” dedi. Öte yandan av tüfeğiyle öldürülen iki arkadaşın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’ndan yakınlarına teslim edildi.
Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu’nun kardeşi olan Orhan Aksu’nun cenazesi Küçükbalıklı Mahallesi 4. Can sokakta ikamet eden ağabeyinin evine getirilip helallik alındı. Daha sonra Taşlı Tarla Ebubekir Camii’ne götürülen cenaze ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun’un Terme ilçesine bağlı Evci köyünde defnedilmek üzere yola çıktı. Saldırıda ölen diğer kişi Orhan Eren’in ise Zonguldak Bakiler köyünde defnedileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Koronavirüse yakalan hamile kadın ve bebeği kurtarılamadıKoronavirüse yakalan hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Büyük şok! Hesabındaki paralar buhar oldu

Büyük şok! Hesabındaki paralar buhar oldu

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Tarsus'ta korkutan balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

Tarsus'ta korkutan balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

Poşetle kaydılar... Karın keyfini çocuklar çıkardı

Karın keyfini çocuklar çıkardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs aşısı oldu

İki kişiyi vahşice öldürdü! Kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum

İki kişiyi katletti! İfadesi şoke etti

Edremit Körfezi'ne 4 yıl sonra kar yağdı

4 yıl sonra beyaza büründü!

Gazeteci Uğuroğlu'na saldırıda 4 kişi serbest bırakıldı

Gazeteci Uğuroğlu'na saldırıda 4 kişi serbest bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.