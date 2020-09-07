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Bursalı müteahhit koronavirüsten öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde müteahhitlik yapan 56 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yakalandığı koronavirüsa yenik düştü.Evinde fenalaşan Mehmet Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

Bursalı müteahhit koronavirüsten öldü

Bursa’nın İznik ilçesinde müteahhitlik yapan 56 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yakalandığı koronavirüsa yenik düştü.
Evinde fenalaşan Mehmet Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan covid 19 testleri pozitif çıkan Mehmet Yılmaz’ın tedavisine başlandı. Ancak son iki gündür durumu ağırlaşan müteahhit, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde dün gece hayatını kaybetti. Mehmet Yılmaz’ın oğlu Ziya Yılmaz, sosyal medya hesabından babasının koronadan dolayı vefat ettiğini paylaştı. Yılmaz’ın bugün defnedilmesi bekleniyor.

Bursalı müteahhit koronavirüsten öldü

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