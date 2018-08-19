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Bursalı nakliyeci, Yalova'da bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan nakliyeci İsmail Tokkazan (43), Yalova'nın Esadiye köyü mevkisinde ormanlık alanda vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Bursalı nakliyeci, Yalova'da bıçaklanarak öldürüldü

Süheyla GÖZDERELİLER-Mehmet BULDU/YALOVA, (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan nakliyeci İsmail Tokkazan (43), Yalova'nın Esadiye köyü mevkisinde ormanlık alanda vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Tokkazan'ın olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirirken, ablası Rahime Tosun, kardeşinin, arkadaşı S.K. tarafından parası için öldürüldüğünü iddia etti.
İznik'te yaşayan nakliyeci İsmail Tokkazan, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki sebze meyve halinden evine dönmek üzere yola çıktı. Yolda ablası ve kardeşleri ile telefonda görüşen Tokkazan'dan daha sonra haber alınamadı. İsmail Tokkazan eve dönmeyince ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalarda Tokkazan'ın 34 FHH 15 plakalı kamyonu Yalova'nın Esadiye köyü mevkisinde bulundu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri, araçtan yaklaşık 150 metre uzaklıkta, ormanlık alanda İsmail Tokkazan'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede, Tokkazan'ın vücudunda çok sayıda bıçak yarası belirlendi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen İsmail Tokkazan'ın ablası ve kardeşleri, sinir krizi geçirdi. İncelemenin ardından Tokkazan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
PARASI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ
Evli ve 1 çocuk babası İsmail Tokkazan'ın ablası Rahime Tosun, kardeşinin S.K. tarafından parası için öldürüldüğünü iddia etti. Rahime Tosun, "Kardeşimle telefonla görüştüğümde S.K. isimli iflas etmiş bir arkadaşına rastladığını, bu kişinin sinir krizi geçirdiğini anlattı. Kardeşim nakliyecilik yapıyordu. Dün de işten dönüyordu ve yanında 30-40 bin lira para vardı. S.K. kardeşimde o paranın olduğunu biliyor ve bir yerde onu bekleyip arabasına binmiş sanıyorum. Evden kaçmış, eşinden boşanmış bir kişi. Kardeşimi takip etti herhalde. Arabaya binip, sonra da krize giriyorum diyerek kardeşimi araçtan indirmiş diye düşünüyorum. Kardeşimi onun öldürdüğünü düşünüyoruz" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarmanın, cinayet şüphelisi olarak S.K.'yi yakalamaya çalıştığı bildirildi.

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Bursalı nakliyeci, Yalova'da bıçaklanarak öldürüldüBursalı nakliyeci, Yalova'da bıçaklanarak öldürüldüBursalı nakliyeci, Yalova'da bıçaklanarak öldürüldüBursalı nakliyeci, Yalova'da bıçaklanarak öldürüldü

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