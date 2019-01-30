HABER

Bursalı sanayiciler meslek liseliler için rap söyleyip klip çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 01:46 | Son Güncelleme

Bursalı sanayiciler nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip mesleki eğitimi özendirmek için rap şarkısı söyleyip video klip çekti.Kalifiye iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi’ni hayata geçiren iş adamları, projenin açılışını düzenledikleri konserle gerçekleştirdi.’Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim’ sloganıyla gerçekleştirilen gecenin sürprizi ise gençleri mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibi oldu.

Bursalı sanayiciler nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip mesleki eğitimi özendirmek için rap şarkısı söyleyip video klip çekti.
Kalifiye iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi’ni hayata geçiren iş adamları, projenin açılışını düzenledikleri konserle gerçekleştirdi.
’Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim’ sloganıyla gerçekleştirilen gecenin sürprizi ise gençleri mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibi oldu. Rap klibi büyük ilgi görürken, konukların isteği üzerine 2 kez gösterildi. Merinos AKKM’de verilen konsere sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)
Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladıBinali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.