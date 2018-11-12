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Bursalı şehidin babası: Vatan sağ olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:09 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, dün, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Bursalı Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun'un (24) babası Asım Olgun'un sözleri, duygulandırdı.

Bursalı şehidin babası: Vatan sağ olsun

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- ŞIRNAK'ta, dün, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Bursalı Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun'un (24) babası Asım Olgun'un sözleri, duygulandırdı. Baba Olgun, ''İsteriz ki bir şehit daha, bin şehit daha verelim. Yeter ki vatanımız, milletimiz sağ olsun'' diye konuştu.
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında dün PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun'un yakınları, Bursa'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, şehidin evinin önünde kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul ediyor. Acı haberin ardından fenalaşan Şehidin annesi Güleser Olgun ve eşi Ceylan Olgun'un Gürsu Devlet Hastanesi'nde gözetim altında olduğu belirtildi.
'BİN ŞEHİT DAHA VERELİM, YETER Kİ VATAN SAĞ OLSUN'
Annesi Suna Olgun'un ölümü üzerine ailesiyle Erzurum'a giderken oğlunun şehit olduğu haberini alıp Bursa'ya dönen baba Asım Olgun'un taziye çadırındaki sözleri duygulandırdı. Şehit babası Olgun, ''İsteriz ki bir şehit daha, bin şehit daha verelim. Yeter ki vatanımız, milletimiz sağ olsun. Biz bin şehit daha vermeye hazırız. Vatanımızı bırakmayın, vatanımız sizlere emanet. Bu vatana sahip çıkmazsanız, şehitlerimize de sahip çıkmamış olursunuz. Bu dökülen kanlar vatan için dökülüyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne sesleniyorum; vatanımıza ve şehitlermize sahip çıkın'' diye konuştu.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun'un, yarın öğle vakti Gürsu Merkez Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bursalı şehidin babası: Vatan sağ olsunBursalı şehidin babası: Vatan sağ olsunBursalı şehidin babası: Vatan sağ olsunBursalı şehidin babası: Vatan sağ olsun

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