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Bursalı tesisatçıdan şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tesisatçı Abdullah Elibol, tamir işlerini yaptığı şehit ve gazi ailelerinden ücret almıyor.

Bursalı tesisatçıdan şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tesisatçı Abdullah Elibol, tamir işlerini yaptığı şehit ve gazi ailelerinden ücret almıyor. Uygulamaya yeni başladığını belirten Elibol, "Canını bizim için feda etmiş şehitlerimiz ile gazilerimizin yakınlarına en iyi yapabildiğim işi armağan etmek istedim" dedi.
Yeşil Bursa Caddesi'nde dükkanı bulunan tesisatçı Abdullah Elibol, tamir işlerini yaptığı şehit ve gazi ailelerinden ücret almayarak, örnek olmasını istediğini belirttiği uygulamayı başlattı. Dükkanın camına uygulamayla ilgili yazı da yapıştıran Elibol, "Bu uygulamaya yeni başladık. Türkiye genelinde de bazı esnafın bunu uyguladığını duydum. Herkes elinden geldiğince bu tür katılımlarda bulunmalı. Canını bizim için feda etmiş şehitlerimiz ile gazilerimizin yakınlarına en iyi yapabildiğim işi armağan etmek istedim. İsterim ki tüm Türkiye'de yapılsın" diye konuştu.

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Bursalı tesisatçıdan şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmetBursalı tesisatçıdan şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet

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