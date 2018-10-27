Bursalı ünlü iş adamı intihar etti

Olay Bursa’nın Merkez Nilüfer ilçesi Bademli Jandarma karakolunun yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde ünlü iş adamı Refik Çeçener’in oğlu Çeçener Tekstil’in genç yöneticisi Mehmet Serkan Çeçener kendi silahı ile intihar etti.

Olay yerinden geçen vatandaşlar Çeçener’in cansız bedeni ile karşılaşırken durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Bademli Jandarma Karakolu yakınında intihar eden Serkan Çeçener’in intihar etme sebebi henüz bilinmiyor.

(İHA)

