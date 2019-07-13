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Bursalı ustadan Putin'e ıspanaklı börek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:00 | Son Güncelleme

BURSALI börek ustası Hasan Acar (39), Rusya’nın S- 400 savunma sistemini Türkiye'ye teslim etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ıspanaklı börek gönderdi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSALI börek ustası Hasan Acar (39), Rusya’nın S- 400 savunma sistemini Türkiye'ye teslim etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ıspanaklı börek gönderdi. Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, Rusya'dan satın alınan S- 400 savunma sistemlerinin teslimatının başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için börek açtı. S- 400 savunma sisteminin ülke savunması için önemli bir girişim olduğunu söyleyen Acar, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, hem uzun yola dayanıklı olması hem de faydalı olması nedeniyle ıspanaklı börek göndermeyi tercih ettik. İnşallah Moskova'ya ve Putin'e kadar ulaşır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i misafir etmek istediğini de kaydeden Hasan Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teşekkür amaçlı gönderdiğim böreği kabul etmesini temenni ediyorum. Kargodaki arkadaşlar 6 günde ulaşacağını söyledi. Tecrübelerime dayanarak ıspanaklı böreğin 10 günlük ömrü olduğunu söyleyebilirim. Eğer böreğimiz ulaşmazsa ben kendilerine burada sıcak sıcak börek yapmak isterim."

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